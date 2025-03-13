شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة جريشة وبركة.. انطلاق معسكر المحاضرين الدوليين لفيفا 16 مارس والان مع تفاصيل الخبر

يقام معسكر (الفوتورو) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 16 حتي 23 مارس الجاري تحت مسمى (الفوتورو).

ويعتبر جهاد جريشة عضو لجنة الحكام الرئيسية ، أحد أهم وأبرز الحكام في مصر وأفريقيا ويمتلك سجلا حافلا حيث شارك في كأس أمم أفريقيا أكثر من مرة وأدار العديد من المباريات في أدوار متقدمة بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

كما شارك في كأس العالم 2018 في روسيا كما واصل مسيرته بعد الاعتزال في مجال التحليل حتى تم اختياره عضواً في لجنة الحكام الرئيسية أوائل يناير الماضي فيما تعد هيام بركة المصرية الوحيدة التي شاركت في ثلاث كورسات للفوتورو تحت اشراف فيفا