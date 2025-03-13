شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسبورتنج غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق كرة اليد غدًا إلى مجمع الصالات المغطاة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقام مباراة السوبر المصري لكرة اليد للرجال بين الأهلي وسبورتنج.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من التاسعة، بناءً على طلب مسؤولي الصالة.

ستقام المباراة، بدون حضور جماهيري، حيث يقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ومجالس إدارات الناديين فقط.

يأتي هذا اللقاء بعد تتويج فريق سيدات الأهلي بلقب السوبر المصري، عقب فوزه على سموحة بنتيجة 31-22 على نفس الصالة.

وتنقل قناة أون سبورت المباراة ضمن جهودها المستمرة، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، لتغطية البطولات المحلية والقارية والدولية، بهدف تقديم محتوى رياضي مميز لجماهير الرياضة في مصر والوطن العربي.