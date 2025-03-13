"أن بي سي" تنقل الأولمبياد في الولايات المتحدة حتى 2036 مقابل 3 مليارات دولار

الرياص - اسماء السيد - لوزان : أبرمت اللجنة الأولمبية الدولية اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع شبكة "أن بي سي يونيفرسل" حصلت بوجبه الأخيرة على حق نقل الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة حتى 2036، وفق ما أعلنت الخميس.

وأفادت اللجنة الأولمبية الدولية بأن الصفقة التي تمدد الاتفاق الحالي مع الشبكة الأميركية لمدة أربعة اعوام، تشكل "مساهمة كبيرة في الاستقرار المالي على المدى الطويل للحركة الأولمبية بأكملها".

ويشمل تمديد الحقوق دورة الألعاب الشتوية في سولت لايك سيتي 2034 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 والتي لم تُحدد المدينة المضيفة لها.

وترفع الصفقة الجديدة الشبكة الأميركية إلى مستوى شريك استراتيجي بدلا من مجرد شركة حاصلة على حقوق النقل.

ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على الاتفاقية وفوض الرئيس المقبل للهيئة الأولمبية العليا الذي سيتم انتخابه في 20 آذار/مارس، بالتوقيع عليه بعد توليه منصبه في حزيران/يونيو المقبل.