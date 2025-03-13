شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للإسماعيلى وعبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش تشكيل المباراة التي تجمعهما في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن فاعليات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.

الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي.

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.

الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.

الهجوم: جودوين شيكا.

يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.