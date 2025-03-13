شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى نجم غزل المحلة يُرزق بمولودته ليلى قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبده يحيى قائد فريق غزل المحلة عن قدوم مولدته "ليلى"، ونشر اللاعب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الفيسبوك قائلا " بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مشاء الله لا قوة الا بالله وتبارك الله "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا".. صدق الله العظيم.

وتابع اللاعب: "اللهم اجعلها من الصالحين الشاكرين الحافظين لكتاب الله والبرة بوالديه . واجعله من السعداء في الدنيا والآخرة، ربنا يحفظها ويبعد عنه كل شر وعين وحقد وحسد وتكون بنت صالحه وحافظه لكتاب الله، اللهم بارك اللهم لك الحمد.. رزقني الله بمولوده اسميتها "ليلى عبد القادر".

وتعرض فريق غزل المحلة للهزيمة أمام زد بثلاثية نظيفه ضمن مباريات الجولة الاولى من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات دور الثمانيه يوم السبت المقبل على ستاد غزل المحلة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.