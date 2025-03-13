شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب ..حمد فتحى ينام على سرير عمولة وحذاء مقاس 55 والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطل اليوم فى خارج الملعب هو حمد فتحى لاعب السلة، والذى شارك مع منتخب اليد أيضا.

حمد فتحى من مواليد 1993، بمحافظة الإسكندرية، يبلغ طوله 235 سم، مارس السلة ، ثم اتجه لليد وشارك مع المنتخب، ثم عاد إلى السلة مرة أخرى.

ورث حمد فتحى الطول الزائد عن جده، وواجه عدة مشكلات من حيث مقاس الملابس، و السرير الذى ينام عليه و الحذاء الذى يرتديه

يقوم حمد بشراء الملابس من الخارج، و كذلك الحذاء حيث أن مقاس الحذاء 55 ، قام بعمل سرير تفصيل طوله مترين ونصف، حتى يستطيع النوم عليه .

عندما كان يبنى منزله كان المقاول ينادى عليه ليصمم الأعمدة وفقا لطوله ، كما أن المخدات التي ينام عليها بالتفصيل أيضا.

شارك حمد فى عدة أعمال فنية منها فيلم عمهم لمحمد امام ، وشارك مع محمد ثروت فى أحد برامج المقالب.