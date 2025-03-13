شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية الجولة الأولى لفرق المنافسة على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من مباريات المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي اختتمت أمس الأربعاء، حيث تستعد الفرق لمباريات الجولة الثانية والمقرر انطلاقها 12 أبريل المقبل.

نتائج مباريات الجولة الأولى

وبعد نهاية الجولة الأولى، حافظ بيراميدز على تصدره جدول ترتيب بطولة الدورى، برصيد 43 نقطة، يعتلى بها ترتيب البطولة حتى الان، بينما يحل الأهلى في الوصافة برصيد 39 نقطة، مقابل 35 نقطة للزمالك الذى يحتل المركز الثالث، وفيما يخص المصرى فجاء رابعا برصيد 31 نقطة.

وتعادل بيراميدز مع المصرى سلبيا، كما فاز فاركو على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدفن وفاز بتروجت على رس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدورى المصرى

وجاء ترتيب فرق الدورى كالتالى ..

1- بيراميدز 43 نقطة

2- الاهلى 39 نقطة

3- الزمالك 35 نقطة

4- المصرى 31 نقطة

5- البنك الاهلى 29 نقطة

6- فاركو 26 نقطة

7- بتروجت 25 نقطة

8- سيراميكا 24 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة