شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت أمس الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من مباريات المرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز، والخاصة بمجموعة المنافسة على اللقب، وتستعد الفرق لمباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

فرق المنافسة على اللقب

وتضم مجموعة المنافسة على اللقب كلا من: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

موعد مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية يوم 12 أبريل القادم، وجاء موعد مباريات الجولة كالتالى ..

السبت 12 أبريل

فاركو مع سيراميكا 4 عصرا

بيراميدز مع الأهلى 7 مساء

الأحد 13 أبريل

المصرى مع بتروجت 4 عصرا

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء