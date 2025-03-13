شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يذاكر سموحة بالفيديو قبل ربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة في ربع نهائي كأس مصر، باللقاء المقرر له التاسعة و النصف من مساء السبت، بإستاد القاهرة.

وحرص البرتغالى جوزيه بيسيرو على تجهيز مقاطع فيديو لفريق سموحة ، لدراسة نقاط القوة و الضعف بالفريق، وطريقة استحواذه على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، و أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته وكذلك الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.

طالب بيسيرو اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة القمة بالدوري، والتركيز على مواجهة سموحة المقبلة في ظل أهمية اللقاء في مشوار الفريق ببطولة كأس مصر.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بجدية خلال الفترة الحالية استعداداً للمباريات المقبلة.