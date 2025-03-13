شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الزمالك في الدورى بعد أحداث القمة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية عدم حضور الأهلى لخوض مباراة القمة امام الزمالك و التي كان مقرر اقامتها الثلاثاء، في الوقت الذى تواجد فيه الزمالك وحكام اللقاء في ارض الملعب، ومطالبة الزمالك رابطة الأندية في خطاب رسمي بنقاط اللقاء.

وأرسل الزمالك خلال الساعات الماضية خطابا إلى رابطة الأندية يطلب فيه رسميا الحصول على نقاط المباراة الثلاث خاصة وأن الزمالك تواجد في الملعب في الموعد المحدد وفقا للائحة.

ووفقا للائحة اتحاد الكرة ، فيحصل الزمالك على نقاط المباراة، ويرتفع رصيده الى النقطة 35 مقابل 39 للأهلى.

وفى الوقت الحالي وبعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية من بطولة الدورى، يقلص الزمالك الفارق بينه وبين الاهلى حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث، مقابل 39 للاهلى فضلا عن خصم 3 نقاط جديدة من الاهلي في نهاية الموسم طبقا للائحة، بينما يتصدر بيراميدز قمة البطولة برصيد 43 نقطة.

و بالتالى ينافس الزمالك مع الأهلى على الوصافة ، ومنها محاولات للمنافسات على القمة .