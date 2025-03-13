شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الـ24.. المقاولون يتقدم للوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق وادى دجلة على صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مرور 24 جولة من المسابقة حتى الآن، برصيد 48 نقطة متفوقا على المقاولون العرب صاحب الوصافة بـ46 نقطة.

ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الـ24

وادى دجلة 48 نقطة

المقاولون العرب 46 نقطة

أبو قير للأسمدة 43 نقطة

وى 43 نقطة

السكة الحديد 38 نقطة

كهرباء الإسماعيلية 37 نقطة

أسوان 37 نقطة

القناة 36 نقطة

الترسانة 35 نقطة

بروكسى 34 نقطة

بترول أسيوط 32 نقطة

الداخلية 29 نقطة

بلدية المحلة 26 نقطة

لافيينا 24 نقطة

راية 23 نقطة

السويس 22 نقطة

طنطا 20 نقطة

سبورتنج 20 نقطة

المنصورة 18

ديروط 17 نقطة

وأسفرت مباريات الجولة الـ24 بدورى المحترفين التي بدأت الثلاثاء، بفوز وى خارج ملعبه على السويس بهدفين نظيفين، كما نجح السكة الحديد بقيادة أيمن المزين في تحقيق فوز غالٍ وثمين على طنطا بهدفين مقابل هدف، كما فاز القناة خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل لا شيء.

كما فاز أبو قير للأسمدة خارج ملعبه على لافيينا بهدف مقابل لا شيء، وحقق أسوان فوزا غاليا على الداخلية بهدفين مقابل هدف، كما فاز المقاولون العرب على بترول أسيوط بهدف مقابل لا شىء ليستمر فى وصافة المجموعة برصيد 46 نقطة، بينما تعادل بروكسى مع بلدية المحلة بهدف لمثله، كما تعادل دجلة مع كهرباء الإسماعيلية سلبيا.