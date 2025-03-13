شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك في دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

مباراة جديدة تجمع فريقا الأهلى والزمالك في منافسات دورى السوبر لكرة السلة، بالجولة الخامسة من منافسات إياب الدور الأول من البطولة.

وتقام مباراة الأهلى مع الزمالك يوم الأثنين الموافق 24 مارس الجارى، على صالة الزمالك بميت عقبة، كما يلتقى في نفس اليوم الجزيرة مع سبورتنج، والاتحاد مع طلائع الجيش، والاتصالات مع هليوبوليس.

وانطلقت منافسات إياب دورى السوبر يوم 10 مارس، وتستكمل المباريات غدا، الجمعة حيث يلتقى الأهلى مع الاتصالات، وهليوبوليس مع الجيش، و الاتحاد السكندرى مع الجزيرة، بينما يلتقى الزمالك مع سبورتنج

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 15 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى، برصيد 14 نقطة، ثم الأهلى يحل ثالثا بنفس الرصيد، ثم سبورتنج في المركز الرابع 13 نقطة.



