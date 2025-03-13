شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: هنا جودة تكشف ذكرياتها مع زينة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الرياضة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.



هنا جودة نجمة تنس الطاولة تقول أن أهم ذكرياتها مع شهر رمضان المبارك هى الزينة، التى يتم تعليقها فى الشوارع والمنازل، تزامنا مع الشهر الكريم.



وأضافت هنا جودة أن تعليق الزينة هى أجمل الذكريات الرمضانية، وتنتظر شهر رمضان بسبب حبها للزينة، التى تعبر عن الفرحة بقدوم هذا الشهر الكريم، وكل ما يسببه من فرحة للجميع.