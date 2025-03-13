كيميش يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2029

الرياص - اسماء السيد - برلين : أعلن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الخميس أن لاعب وسطه الدولي يوزوا كيميش مدد عقده لمدة أربع سنوات حتى صيف 2029.

وقال كيميش الذي كان عقده سينتهي صيف العام الحالي، إنه اتخذ قراره لأن بايرن ميونيخ هو "البيئة المثالية لتحقيق أهدافي الرياضية".

وأضاف: "لا يوجد حاليًا أفضل من زملائي في الفريق والجهاز الفني وبيئة النادي لتحقيق أقصى قدر من النجاح".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما "أشعر وكأنني في بيتي هنا، ولم أنتهِ بعد".

وكان كيميش صرَّح لوسائل الإعلام عقب فوز فريقه على باير ليفركوزن 2 0 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وتأهله الى ربع النهائي بعدما كان تغلب عليه 3 0 في ميونيخ ذهابا، بأنه سيُمدد عقده مع النادي.

واستعاد كيميش بعد تكهنات حول إمكانية رحيله عن بايرن في المواسم السابقة، أفضل مستوياته في خط الوسط تحت قيادة المدرب البلجيكي فانسان كومباني، حيث لعب كل دقيقة في الدوري الألماني حتى تعرضه لإصابة طفيفة في شباط/فبراير الماضي.

ويعتبر كيميش، قائد المنتخب الألماني، خليفة قائد بايرن الحالي حارس مرماه العملاق مانويل نوير. وصفه المدير الرياضي كريستوف فرويند بأنه "قوة رائدة ستدفع بايرن ميونيخ إلى الأمام بلا كلل في المستقبل".

ويُعد عقد كيميش الجديد الأحدث في سلسلة من العقود المُمددة لعام 2025، حيث يسعى بايرن ميونيخ إلى تعزيز مستقبله، حيث مدد كل من نوير وصانع الالعاب جمال موسيالا والمدافع الكندي ألفونسو ديفيس عقودهم مؤخرًا.

وانضم كيميش إلى بايرن ميونيخ قادمًا من شتوتغارت عام 2015 بعد موسمين قضاهما في لايبزيغ، وشارك في 429 مباراة مع النادي البافاري، مسجلًا 43 هدفًا مع 115 تمريرة حاسمة، وتوج معه بثمانية ألقاب في الدوري الألماني، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

كما لعب كيميش 97 مباراة دولية مع ألمانيا.