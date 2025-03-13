شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب.. تراجع بيراميدز وتقدم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على لقب بطولة الدورى، العديد من الأحداث الساخنة والتي يأتي أبرزها انسحاب الأهلى من مباراة القمة اعتراضا على عدم إحضار حكام أجانب.

ونستعرض في التقرير التالى حصيلة الجولة الأولى.. تقدم الزمالك وتراجع بيراميدز

أسفرت الجولة الأولى عن تقدم الزمالك بعدما حصل على 3 نقاط بعد انسحاب النادى الأهلى من مباراة القمة 130 وعدم حضوره للاستاد، والذى تواجد داخله نادى الزمالك ليعلن محمود بسيونى حكم اللقاء نهاية اللقاء بفوز الزمالك لعدم حضور الأهلى، وهو ما يمنح الزمالك 3 نقاط جديدة في محاولة لإنهاء الموسم في أحد المركزين الأول أو الثانى للمشاركة في دورى أبطال أفريقيا الغائب عنها آخر موسمين.

وفى نفس الجولة تراجع نادى بيراميدز متصدر ترتيب الدورى بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ليفقد نقطتين غاليتين في صراع المنافسة على اللقب، ويصل إلى النقطة 43 متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة مع العلم أن الأهلى معرض لخصم 3 نقاط إضافية بعد انسحابه من القمة.

مواصلة التألق

واصل فريقا بتروجت وفاركو التألق الذى قدماه في الدور الأول، بتحقيق الفوز في أول مباريات الدور الثاني، حيث فاز بتروجيت على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فيما فاز فاركو على البنك الأهلى بنفس النتيجة أيضا ليواصلا التقدم في الترتيب.