تعرف على طريق الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - اقتربت بطولة كأس مصر على الانتهاء بعدما وصلت لمرحلة ربع النهائي التي تنطلق غدا الجمعة، بمواجهة سيراميكا مع الجونة، على أن تستكمل مباريات دور ربع النهائي يوم السبت المقبل.

طريق الزمالك وبيراميدز في الكأس

تنتظر فريق الزمالك مواجهة قوية السبت المقبل، مع فريق سموحة في دور ربع نهائي كأس مصر، وحال تخطى الأبيض عقبة الموج الأزرق سيلتقى مع الفائز من مباراة سيراميكا والجونة في نصف النهائى.

بينما يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق إنبى السبت المقبل، وحالة تخطيه عقبة الفريق البترولى سينتظر الفائز من مباراة غزل المحلة مع البنك الأهلى في نفس الدور.

وتأهل نادى سيراميكا لدور ربع النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فيما فاز الجونة على تيم أف سي بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تأهل إنبى بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف، وأخيرا تأهل فريق بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

موعد مباريات دور ربع نهائى كأس مصر

الجمعة 14 مارس

سيراميكا مع الجونة 9:30 مساء

السبت 15 مارس

الزمالك مع سموحة 9:30 مساء

بيراميدز مع إنبى 9:30 مساء

غزل المحلة مع البنك الأهلى 9:30 مساء

وتقام مباريات دور نصف نهائي كأس مصر يوم 28 مارس الجارى، في انتظار ما ستسفر عنه المباريات في دور ربع نهائي كأس مصر.