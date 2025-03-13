شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن في المطبخ..فاطمة محروس تقدم طريقة عمل مكرونة وايت صوص و بانيه والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم في "الكابتن في المطبخ" هي فاطمة محروس لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى، والتي تقدم طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص مع البانيه.

المقادير:

كيلو مكرونة أقلام

بصلة صغيرة

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 كوب لبن

300 جرام جبنة شيدر

2 بيضة

2 كوب بقسماط مطحون

توابل عبارة عن " ملح وفلفل وبابريكا و بهارات فراخ وسبع بهارات وقرنفل".

الطريقة

نقوم بسلق المكرونة، و نقوم في نفس الوقت بتجهيز الوايت صوص ، حيث نقطع البصلة أجزاء صغيرة، ونقلبها حتى يتغير لونها، ونضيف الدقيق ونقلب جيدا ثم نضيف اللبن، والجبنة الشيدر، و نتركهم حتى يصل الى القوام المطلوب ثم نضع المركونة بعد السلق و التصفية الى الصوص.



نقوم بتجهيز البانيه، حيث يتم غسله ثم وضعه في خلطة لمدة ساعة، ثم نضع عليه البيض، ومنه الى البقسماط، وقليه في الزيت وتقديمه مع المكرونة.