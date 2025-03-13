فاركو يواصل التألق ويصل للانتصار السابع في الدورى على حساب البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب، مسيرته الرائعة في بطولة الدورى بعدما حقق فوزا مهما على فريق البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الأولى من دورى nile مرحلة المنافسة على اللقب.

فاركو ضد البنك الاهلي

واستطاع فاركو في قلب النتيجة أمام البنك الأهلى بعدما تأخر بهدف عن طريق أسامة فيصل من ركلة جزاء إلى التقدم بهدفين بدأها ياسين مرعى وأضاف عمرو ناصر هدف الفوز والثلاث نقاط.

فاركو يتقدم للمركز السادس

بهذه النتيجة تقدم فريق فاركو إلى المركز السادس في ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و5 تعادلات وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

أسفرت الجولة الأولى عن تقدم الزمالك بعدما حصل على 3 نقاط بعد انسحاب النادى الأهلى من مباراة القمة 130 وعدم حضوره للاستاد، والذى تواجد داخله نادى الزمالك ليعلن محمود بسيونى حكم اللقاء نهاية اللقاء بفوز الزمالك لعدم حضور الأهلى، وهو ما يمنح الزمالك 3 نقاط جديدة في محاولة لإنهاء الموسم في أحد المركزين الأول أو الثانى للمشاركة في دورى أبطال أفريقيا الغائب عنها آخر موسمين.

وفى نفس الجولة تراجع نادى بيراميدز متصدر ترتيب الدورى بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ليفقد نقطتين غاليتين في صراع المنافسة على اللقب، ويصل إلى النقطة 43 متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة مع العلم أن الأهلى معرض لخصم 3 نقاط إضافية بعد انسحابه من القمة.