شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى في طريق الشفاء بعد الخضوع لجلسات تأهيل بالذكاء الأصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أمح الدولي مشجع النادي الأهلي من ذوي الهمم، يستجيب للعلاج وتتحسن حالته الصحية بشكل عام بعد تعرضه لكسر في العمود الفقرى أدى لشلل نصفى .

وكشف الدكتور صلاح عاشور الطبيب المعالج للمشجع أمح الدولى بمركز التأهيل في المعادى ، أن المشجع الأهلاوى كان يعانى من شلل نصفى بعد سقوط إدى لكسر في العمود الفقرى ثم شلل نصفى وخضع لجراحة تبعها حضوره للتأهيل منذ 3 أسابيع حيث خضع لجلسات ذكاء أصطناعى وحالته في تحسن مستمر .

وكان أمح الدولى قد تم احتجازه في المستشفى لمعاناته بإصابة في العمود الفقري زاد من معاناته الصحية، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهي إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.

من جانبه، شارك اللاعب محمود كهربا، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة، رسالة دعم مؤثرة للمشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي، الذي يمر بأزمة صحية صعبة.

ونشر كهربا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لأمح الدولي، مرفقة برسالة مليئة بالمحبة والتمنيات بالشفاء، قائلاً: "ألف مليون سلامة عليك يا قلبي، إن شاء الله تقوم بالسلامة. دعواتكم لأمح محتاج دعوة كل الناس".