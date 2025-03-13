شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 -2025، والتى ستنطلق يومى 18 و19 و20 مارس الجارى.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

وأسفرت قرعة مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 عن المجموعات التالية..

الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

الثانية: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة.

الثالثة: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو.

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

الخميس 20 مارس الأهلى مع إنبى باستاد القاهرة

مواعيد مباريات الجولة الثانية

الثلاثاء 18 مارس سموحة مع بتروجت

البنك الأهلى مع غزل المحلة

الأربعاء 19 مارس الاتحاد السكندرى مع زد

الزمالك مع الجونة

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

السبت 22 مارس مودرن مع سموحة

سيراميكا مع غزل المحلة

الأحد 23 مارس

الاسماعيلى مع بيراميدز

المصرى مع حرس الحدود

بتروجت مع الزمالك

البنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى

الاثنين 24 مارس

إنبى مع فاركو

طلائع الجيش مع الأهلى

مواعيد مباريات الجولة الرابعة

السبت 5 أبريل

زد مع البنك الأهلى

الاتحاد السكتدرى مع سيراميكا

الأحد 6 أبريل

بتروجت مع الجونة

الزمالك مع مودرن سبورت

مواعيد مباريات الجولة الخامسة

الثلاثاء 15 أبريل

الجونة مع مودرن سبورت

طلائع الجيش مع إنبى

الأهلى مع فاركو

الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى

الأربعاء 16 أبريل

سموحة مع الزمالك

زد مع سيراميكا

حرس الحدود مع بيراميدز

غزل المحلة مع المصرى