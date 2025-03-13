شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث القمة تقرب الزمالك من العودة لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة القمة، التي كان مقرر إقامتها الثلاثاء بين الفريقين، ولكن غاب الأهلى عن الحضور لملعب المباراة.

وأرسل الزمالك خلال الساعات الماضية خطابا إلى رابطة الأندية يطلب فيه رسميا الحصول على نقاط المباراة الثلاث خاصة وأن الزمالك تواجد في الملعب في الموعد المحدد وفقا للائحة.

ووفقا للائحة اتحاد الكرة ، فيحصل الزمالك على نقاط المباراة، ويرتفع رصيده الى النقطة وتقليص الفارق بينه وبين الاهلى صاحب الـ 39 نقطة بعد خصم 3 نقاط أخري من الأهلي في نهاية الموسم ، بينما يتصدر بيراميدز قمة البطولة برصيد 43 نقطة.

ووفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري، قد يتعرض الأهلي لعقوبة إضافية بخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم بسبب الانسحاب، بخلاف نقاط المباراة، مما يضعف حظوظه في التتويج باللقب إذا استمر الصراع على أشده حتى الأمتار الأخيرة من البطولة، وبالتالي يكون الفارق بين الاهلى و الزمالك نقطة واحدة، وهو ما يمنح الزمالك فرصة المنافسة على الوصافة.

ويصبح أمام الزمالك فرصة للمشاركة في دورى أبطال أفريقيا حال احتلال المركز الثانى بالبطولة ، و يكون انسحاب الاهلى سببا في مشاركة الأبيض بدورى الأبطال الأفريقى.

وغاب الزمالك عن دورى ابطال افريقيا منذ عام 2022 ، والتي ودعها من دور المجموعات أمام بترو أتليتكو الأنجولى.