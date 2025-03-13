شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثنائى بتروجت حامد حمدان وبدر موسى لمنتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ثنائي بتروجت حامد حمدان وبدر موسى ل منتخب فلسطين استعدادا لمباراتي الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026.

وبدأ المنتخب معسكره التدريبي في قطر وتألق الثنائي الفلسطيني مع بتروجت في الدوري ليحققوا ضمان التواجد ضمن التسع أندية الكبار في الدوري وشارك حامد حمدان في 17 مباراة في الدوري وسجل هدف ، وشارك بدر موسى في 11 مباراة في الدوري وسجل هدفين وغاب عن باقي المباريات للإصابة

ويواصل فريق بتروجت بقيادة السيد عيد استعداداته لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.