شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد ختام الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت مباريات الجولة الأولى من جولات المرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز، دورى نايل، عن تصدر إمام عاشور لاعب الأهلى ، ومعه أسامة فيصل لاعب البنك الاهلى قائمة هدافى الدورى حيث يتقاسم الثنائى صدارة جدول ترتيب الهدافين حتى الان برصيد 9 أهدفا لكلا منهما.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدورى

وأسفرت مباريات الجولة الأولى عن تعادل بيراميدز مع المصرى سلبيا، كما فاز فاركو على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، وفاز بتروجت على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى

وجاء ترتيب هدافى الدورى حتى الان كالتالى ...

1- أسامة فيصل 9 أهداف

2- إمام عاشور 9 أهداف

3- ناصر منسى 8 أهداف

4- عمرو ناصر 7 أهداف

5- صلاح محسن 7 أهداف

6- محمد على بن حمودة 7 اهداف

7- فيستون ما ييلى 6 اهداف

8- شادى حسين 6 اهداف

9- محمود زلاكة 6 أهداف

10- مصطفى فتحى 6 اهداف