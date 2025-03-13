شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى يُحفز اللاعبين قبل مواجهة المحلة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى مع الجهاز الفنى بقيادة طارق مصطفى ولاعبى الفريق قبل إنطلاق المران الجماعى عصر اليوم وذلك لتحفيزهم قبل خوض مواجهات كأس مصر وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وطالب رئيس نادي البنك الأهلي بتحقيق الفوز فى مواجهة غزل المحلة والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات دور الثمانية والعبور إلى نصف نهائي كأس مصر ومواصلة تصدر المجموعة فى كأس الرابطة وحسم التأهل مبكراً للأدوار المقبلة.

وأكد خلال الإجتماع على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين فى تحقيق آمال وطموحات نادى البنك الأهلى هذا الموسم.

وخلال الاجتماع تعاهد الجهاز الفنى واللاعبين على بذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق الإنتصارات فى قادم المواجهات، وشهد الإجتماع حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة.



طارق مصطفى



لاعبو البنك الاهلي خلال اجتماع رئيس النادي