شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الرمادي تبعده عن المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري مع أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، ورحب المدرب بتولي المهمة ولكنه اشترط بعض الطلبات من أجل الموافقة على تدريب زعيم الثغر.

وعلم ”الخليج 365” أن أيمن الرمادي اشترط أن يتولى تدريب الاتحاد من بداية الموسم الجديد وليس في الوقت الحالي، في ظل رغبته في المساهمة في اختيار اللاعبين، وتحفظه على العمل مع المجموعة الحالية.

كما ستحدد الأمور المالية موقف الرمادي من تدريب الاتحاد حيث يشترط الحصول على راتب شهري معين من أجل تدريب زعيم الثغر، بخلاف اختيار أعضاء الجهاز الفني بالكامل بدون تدخل من إدارة النادي في فرض أسماء بعينها.

ويعد مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفريق زد أقرب المرشحين من المدربين المصريين لتولي تدريب الاتحاد وقد يتم التفكير في الاستعانة بمدربين أجانب.

وكان الاتحاد قد قبل استقالة طلعت يوسف عقب الهزيمة من الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري الممتاز.