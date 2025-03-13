شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحاضر لاعبي الزمالك قبل مباراة سموحة ويطالبهم بالفوز لتحقيق الكأس والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية اللقاء مؤكداً أنه لا بديل سوى الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب في ظل سعي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر.

وطالب بيسيرو اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات استعداداً للمباراة المرتقبة أمام فريق سموحة، وأكد على ثقته في قدرات الجميع على تحقيق الفوز في اللقاء.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم التدريب عليها خلال مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.