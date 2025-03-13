شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة منها استفسار الزمالك من زيزو عن العرض الاماراتى، واخطار فيفا للأهلى بمكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية.

الزمالك يستفسر من زيزو عن حقيقة اتفاقه مع العين الإماراتي

استفسر مسئولو نادى الزمالك من أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الكروي الأول عن حقيقة اتفاقه مع العين الإماراتي للانتقال إلى صفوفه أخر الموسم،خاصة بعد الأنباء التى تم تداولها خلال اليومين الماضيين عن إنهاء اتفاقه مع مسئولى النادي الإماراتي.

قرابة 10 ملايين دولار.. فيفا يُخطر الأهلي بمكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بأن مكافآة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافآة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار ، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخراً أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

تعرف على موعد اعتماد نتيجة القمة 130 بين الأهلى والزمالك

تنتظر رابطة الأندية انتهاء منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى، لإعلان عقوبات الجولة بالكامل، ومن ثم اعتماد مباراة القمة 130 باعتبار فوز الزمالك على الأهلى فى لقاء القمة بعد انسحاب الفريق الأحمر ورفض القدوم إلى استاد القاهرة.

أحمد الكاس يختار 29 لاعبا لمعسكر مارس استعدادا لأمم أفريقيا.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، قائمة اللاعبين التى وقع عليهم الاختيار للمعسكر المغلق المقرر انطلاقه اليوم الخميس، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب والمقرر إقامتها من نهاية شهر مارس المقبل حتى 19 أبريل.

عبد العاطي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري والبدري خارج الصورة

دخل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد دائرة المدربين المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضة خلفا لطلعت يوسف المدير الفني السابق والذي تقدم باستقالته من تدريب زعيم الثغر بعد الخسارة المفاجئة من الجونة.

إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بانتخابه عضوًا في مجلس فيفا للدورة الخامسة

تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بالتهنئة لهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" للدورة الخامسة كأقدم عضو في أعلى هيئة كروية في العالم .

منتخب مصر للناشئين 2008 يخوض وديتين أمام ليبيريا وتنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، وديتين خلال الفترة المقبلة أمام منتخبي ليبيريا وتنزانيا يومي 15 و18 من شهر مارس الجاري، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بداية من نهاية الشهر الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.