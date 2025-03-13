شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل سوبر رجال اليد بين الأهلي وسبورتنج.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

قال سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن قناة أون سبورت سوف تنقل مباراة الأهلى أمام سبورتنج فى سوبر الرجال المحدد لها غداً ، الجمعة، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور مع اقتصار الحضور علي كشوف محددة من كلا الناديين ، ويُقام اللقاء فى تمام الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة بناءاً علي طلب مسئولو الصالة.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدورى برصيد 33 نقطة ، فيما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلى خامسا برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجارى بلقاءات بين كلا من، سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلى وسبورتنج مع البنك الأهلى والزهور مع هليوبوليس ، فيما توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلى فى الختام.

على صعيد متصل، فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج بلقب السوبر حيث أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.