شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات دور ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات دور ربع نهائي كأس مصر يوم السبت، بمواجهة قوية بين سيراميكا والجونة.

موعد مباريات دور ربع نهائى كأس مصر السبت 15 مارس

الزمالك مع سموحة 9:30 مساء

بيراميدز مع إنبى 9:30 مساء

غزل المحلة مع البنك الأهلى 9:30 مساء

سيراميكا مع الجونة 9:30 مساء

وتقام مباريات دور نصف نهائي كأس مصر يوم 28 مارس الجارى، في انتظار ما ستسفر عنه المباريات في دور ربع نهائي كأس مصر.

مباريات دور الـ16

وتأهل نادى سيراميكا لدور ربع النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فيما فاز الجونة على تيم أف سي بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تأهل إنبى بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف، وأخيرا تأهل فريق بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

وفي نصف النهائي الأول يواجه المتأهل من لقاء بيراميدز وإنبي، الصاعد من مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء يوم 28 مارس على ملعب 30 يونيو أو بترو سبورت، وفي نفس التوقيت يواجه الفائز من سيراميكا والجونة الصاعد من لقاء الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة الدولي أو ستاد برج العرب.