شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 7 خطوات تُجنب الرياضيين شر الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ومن ضمنها كيف يتجنب الرياضيين شر الإصابات خلال التدريبات.

1- أداء تمرينات لتجهيز العضلات (التسخين ).

2- الحرص علي شرب المياه بمعدل كافي و منتظم قبل و أثناء و بعد التدريب.

3- الاستشفاء الجيد.

4- الحرص على الاستفادة المثلى من فترات الراحة السلبية.

5- الحرص على أداء تدريبات إضافية لتقوية العضلات.

6- الالتزام ببرنامج غزائى محدد طوال فترات التدريب.

7- استخدام كل الوسائل الحديثة و التكنولوچيا للكشف المبكر عن الإصابات.