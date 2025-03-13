شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. موعد إعلان رابطة الأندية عن قرارات مبارة قمة الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تعلن رابطة الأندية المحترفة عن قرارات مباراة الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل لإعلان عقوبات الجولة بالكامل، ومن ثم اعتماد مباراة القمة 130 باعتبار فوز الزمالك على الأهلى فى لقاء القمة بعد انسحاب الفريق الأحمر ورفض القدوم إلى استاد القاهرة.

عقوبات مباراة الأهلى والزمالك

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية عن عقوبات الجولة واعتماد نتيجة لقاء القمة يوم السبت بعد الإنتهاء من منافسات الجولة الأولى بالكامل، وهو ما قد يحدث خلال الـ48 ساعة القادمة.

انسحاب الأهلى

ورفض الأهلى خوض مباراة القمة أمام الزمالك اعتراضا على قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة إلى طاقم حكام مصرى، واشترط أن تلعب المباراة بطاقم حكام أجنبي لخوض القمة.

في ذات السياق، يواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم المُستمرة من أجل بحث تداعيات أزمة مباراة القمة التي كان مُقرراً إقامتها يوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لبطولة الدوري ولم يحضرها الأهلي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي الذي صدر صباح اليوم ذاته بعدم خوض مباراة القمة إلا بطاقم تحكيم أجنبي.

ويواصل مجلس إدارة الأهلي اتصالاته ومفاوضاته مع الجهات المختلفة بعدما رحّب النادى بتأجيل القمة وإقامتها فى أى وقت بشرط إسنادها إلى طاقم تحكيم أجنبى، خاصة أن رابطة الأندية المحترفة أخطرت اتحاد الكرة المصرى كتابياً بضرورة إقامة مباراتي الأهلي مع الزمالك والأهلي مع بيراميدز وكذلك لقاء الزمالك مع بيراميدز بطاقم تحكيم أجنبي، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة قبل أن يتراجع ويُسند قمة الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني لذا لم يذهب الأهلي لإستاد القاهرة فأطلق الحكم صافرته بعد مرور 20 دقيقة من بداية اللقاء مُعلناً النهاية.