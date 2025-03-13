شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد ينضم لمعسكر منتخب الشباب استعداد لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

انضم محمد السيد لاعب وسط فريق الزمالك لمعسكر منتخب الشباب الذي يبدأ اليوم الخميس، فى إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ولم يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بـ القلعة البيضاء ، التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.