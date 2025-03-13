شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة سموحة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، والتى تقام باستاد القاهرة.

وطلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة نحو لقب بطولة كأس مصر.

مباراة سموحة هى المواجهة السابعة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري ثم مودرن سبورت بكأس مصر، والاهلى بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتى لم يحضر الأهلى لملعب المباراة .

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 6 مباريات حقق فى ثلاث منها، وتعادل فى مثلها،حيث فاز على إنبى بثلاثة أهداف دون رد بالدوري وعلى مودرن سبورت، لتسكن شباكه ثلاثة أهداف ويسجل 8 أهداف، وفيما يخص مباراة الاهلى الماضية فينتظر الزمالك قرار رابطة الأندية بإعلان فوز الأبيض لعدم حضور المنافس إلى ملعب اللقاء.