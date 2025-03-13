شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينهى استعداداته لمواجهة الجونة بكأس مصر ويدخل معسكرا مغلقا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، استعداداته غدا الجمعة، لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

ويجرى على ماهر البروفة الأخيرة لخطة مباراة الجونة خلال مران غد، ثم يعلن عن قائمة الفريق التى ستشارك أمام الجونة ثم الدخول فى معسكر مغلق من أجل فرض تركيز كبير على اللاعبين.

وتأهل نادى سيراميكا لدور ربع النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في دور الـ16، فيما فاز الجونة على تيم أف سي بثلاثة أهداف نظيفة في نفس الدور.

تعد مباراة السبت المواجهة الثامنة بين سيراميكا والجونة في جميع المسابقات، حيث نجح سيراميكا فى تحقيق الفوز فى مباراتين، كما فاز الجونة فى مواجهتين، وحسم التعادل 3 لقاءات بينهما، وستكون المباراة مرجحة لكفة أحد الفريقين على الآخر، وسجل لاعبو سيراميكا 9 أهداف فى السبع لقاءات الماضية، فيما سجل أبناء الجونة 10 أهداف.

ويسعى فريق سيراميكا لكسر عقدة علاء عبد العال خلال هذه المواجهة، حيث فشل سيراميكا فى تحقيق أى فوز على فريق يقوده علاء عبد العال فى 7 مواجهات سابقة، حيث تعادل فى 4 مباريات وخسر أمامه فى 3 مواجهات.

ويستعين سيراميكا فى هذه المواجهة بمدربه الجديد على ماهر الذى استطاع أن يهزم علاء عبد العال فى 6 مواجهات سابقة خلال 11 لقاء جمع بينهما وخسر 3 لقاءات وتعادلا فى 5 مباريات.