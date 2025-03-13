شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أهم الملفات التي تنتظر الحسم في الزمالك بعيدا عن زوبعة القمة والان مع تفاصيل الخبر

بعيدا عن زوبعة القمة 130 بالدوري التي شهدت عدم حضور الأهلي ملعب المباراة ، يشهد نادي الزمالك عدد من الملفات التي تنتظر الحسم ، خاصة بعد تفعيل بند شراء محمود بنتايج .

يوجد أكثر من ملف تعمل إدارة الزمالك على حسمه في الوقت الراهن، من أجل الانتهاء من كل الملفات المعلقة داخل القلعة البيضاء.، وأبرز الملفات تجديد عقد زيزو والتعاقد مع محمد شريف.

ما تطورات تجديد عقد زيزو؟

ترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك في أن يكون ملف تجديد تعاقد "زيزو" هو الأخير من بين اللاعبين الذين تنتهى عقودهم أخر الموسم، حتى تكون قد نجحت بنسبة كبيرة في تحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق، بعدها يتم التفاوض مع اللاعب حول التجديد، حتى تكون تفرغت اللجنة لهذا الملف، وتستطيع التفاوض بأريحية مع اللاعب.

وهل سينجح الزمالك في التعاقد مع محمد شريف؟

كشف مصدر مقرب من محمد شريف أن اللاعب تلقى فى الفترة الأخيرة عروض سواء من الدورى المصرى أو من دول الخليج ، لكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن من العروض التى يتلقاها.

وما هو موقف محمد شريف من الانضمام للزمالك؟

قال المصدر أن الزمالك بالفعل طلب ضم محمد شريف فى الصيف لكن اللاعب ينتظر موقف الأهلى من عودته، حيث أنه يضع الأولوية للأهلى ناديه السابق، وحال عدم طلب الأحمر ضمه وعودته، فسيختار الفريق الذى يضمن المشاركة معه، واللعب أساسيا، وحال العودة للدورى المصرى دون الأهلى، ستكون الفرصة للمشاركة مع الزمالك بنسبة أكبر.

إلى الآن لم يتم حسم ملف من تجديد عقود اللاعبين الآخرين مع زيزو مثل عبدالله السعيد و عمر جابر و محمود الونش .