الامارات | سوزا: فخور بلاعبي شباب الأهلي.. والشارقة تعمّد إضاعة الوقت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن سعادته بما قدمه لاعبو فريقه، خلال مباراتهم أمام الشارقة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا-2 بكرة القدم، مشيرا إلى أن شباب الأهلي خلق العديد من الفرص وكان يستحق الصعود، مؤكداً أن فريق الشارقة تعمّد إضاعة الوقت، لكنه في نفس الوقت تمنى له التوفيق فيما تبقى من مشوار في البطولة الآسيوية، حيث سيواجه فريق التعاون السعودي في نصف النهائي خلال شهر ابريل المقبل.

وقدم فريقا الشارقة وشباب الأهلي واحدة من أقوى مباريات الموسم، وانتهت بفوز الشارقة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، علماً أن مباراة الذهاب إنتهت 1-1 أيضا.

وقال بولو سوزا، لـ «الإمارات اليوم»: «أعتقد أنه يجب أن أكون فخوراً بلاعبي فريقي، قدمنا كل شيء في كرة القدم، خلال المباراتين، وخلقنا العديد من الفرص، ولعبنا كرة قدم حقيقية، نحن فريق يبحث عن تقديم كرة قدم حقيقية وهذا ما حدث، وخلق الفرص وإحراز الأهداف، واتخاذ الأماكن الصحيحة وإن كان هذا لم يكن بشكل جيد خلال مباراة العودة في الشارقة».

وأضاف: «لا أعتقد أننا وفقنا فقط في اتخاذ المواقع الصحيحة في الملعب خلال المباراة، حيث أن الكرة كانت دائما خارج الملعب، وتعمد فريق الشارقة إضاعة الوقت بشكل كبير جدا، ولكن هذا جزء من كرة القدم ويجب تقبلها، لم نخسر في الوقت الأصلي والإضافي للمباراتين، وكنا الأفضل والأكثر صناعة للفرص والوصول إلى المرمى، ولكن ما حدث أمر وارد بالتأكيد وهو جزء من كرة القدم».