الامارات | تاعرابت يصف خوض 5 مباريات بين الشارقة وشباب الأهلي بـ«الجنوني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الشارقة، المغربي عادل تاعرابت الذي انضم الى الشارقة قادما من النصر في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة، أن فريق الشارقة استحق التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2، على حساب شباب الأهلي,

وأضاف لـ «الإمارات اليوم»: «فريقان كبيران، يقدمان كرة قدم رائعة، في قمة الكرة الإماراتية، فريقان منظمان بشكل رائع، ويلعبان كرة قدم بشكل مختلف، التعادل كان نتيجة عادلة، لعبنا مباراة الذهاب بشكل أفضل من مباراة العودة، التعادل كان نتيجة منطقية، وصلنا لركلات الجزاء ونجحنا في حسم المباراة، وفريق الشارقة استحق الفوز والصعود إلى الدور القادم بالتأكيد».

وعن الوقت الذي أحرز فيه شباب الأهلي هدفه بالدقيقة 94 وشعوره بالخوف بضياع المباراة وهو على دكة البدلاء خارج الملعب، أضاف: «تعرضنا لوقت صعب، استقبال هدف في آخر 3 دقائق بالوقت الضائع، والذهاب إلى الأشواط الإضافية، ولكن فريق الشارقة أجاد في التعامل مع الوضع، لنا شخصيتنا والتي نجحنا من خلالها في تحقيق الفوز والصعود إلى الدور القادم».

أما عن تأثير الفوز على البطولة المقبلة ومواجهة شباب الأهلي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تابع النجم المغربي: «أمر جنوني أن نخوض 5 مباريات أمام شباب الأهلي في شهر واحد، بعد الفوز في دوري أبطال آسيا، لدينا الفرصة الأن في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث نخوض مباراة الذهاب في الشارقة ونبحث عن تقديم ما لدينا وحسم النتيجة قبل مباراة العودة، ومحاول الوصول والحصول على الكأس».