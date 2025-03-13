شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة: التتويج بلقب أفريقيا كان صعب.. وأتطلع للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة كواليس التتويج بلقب بطولة كأس أفريقيا التي أقيمت في تونس مؤخرًا.

وواصلت هنا جودة تألقها الكبير خلال الفترة الأخيرة، وحققت لقب كأس أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزها في النهائي على دينا مشرف لاعبة منتخب مصر بنتيجة 4-2.

وقالت هنا في تصريحات صحفية إن الاستعداد للبطولة كان قوي للغاية بين معسكرات في ألمانيا وكذلك في القاهرة، فضلًا عن مباريات في الدوري الفرنسي.

وعن أصعب مباراة في البطولة أكدت هنا أن اللقاء النهائي أمام دينا مشرف كان الأصعب، لأن دينا بدأت بقوة وكانت النتيجة 2/0 لها في الأشواط، ولكنها تمكنت من خلال التركيز القوي، وتغيير خطط اللعب وحولت خسارتها من 2/0، إلى الفوز بنتيجة 4/2.

وأوضحت لاعبة منتخب مصر، أنها تستعد في الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة الأبطال في الصين في منتصف شهر مارس، ثم خوض بطولة الأبطال في كوريا مطلع أبريل المقبل، كما أنها ستخوض مع فريقها الفرنسي نصف نهائي الدوري الفرنسي أواخر شهر مارس الجاري.

وعن أهم أهدافها خلال عام 2025، بعد تأهلها إلى كأس العالم في مكاو في شهر مايو المقبل، أن تكون أفضل كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، وتحقق مكاسب مهمة في 2025.