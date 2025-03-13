شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد لاتحاد الدراجات.. ابتسام زايد الأكثر تتويجاً بالبطولات عالمياً موسم 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات إنجاز غير مسبوق في تاريخ اللعبة ، ونجحت لاعبة منتخبنا الوطنى للدراجات في تحطيم الارقام القياسية وحصدت 17 لقب في سباقات المضمار عام 2024.

ابتسام زايد أحمد محمد (مواليد 25 سبتمبر 1996) مثّلت منتخب مصر للدراجات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كأول لاعبة مصرية تنافس في منافسات سباقات الدراجات ،وشاركت أيضًا في أولمبياد طوكيو 2020.

ونجحت في التأهل أيضا لأولمبياد باريس الدورة الأخيرة 2024 وبذلك تكون اللاعبة الوحيدة التي مثلت مصر في ثلاثة دورات أولمبية.

ووفقًا لتصنيف موقع الدراجات العالمي "بروسايكل"، فإن البطلة المصرية ابتسام زايد هي أكثر لاعبة في العالم فوزًا ببطولات المضمار خلال موسم 2024، حيث حققت 17 انتصارًا، متفوقة على أبطال العالم في إنجاز لم يتحقق من قبل

ويؤكد تفوق لاعبة منتخب الفراعنة وقدرتها على مواصلة الانتصارات والانجازات في ظل الدعم الكبير التى تحظى به لاعبة المنتخب المصري للدراجات من قبل مجلس إدارة الاتحاد بالكامل بقيادة كابتن أيمن علي حسن.

ويأمل مجلس إدارة الاتحاد في مواصلة اللاعبة المصرية الإنجازات والتتويج ببطولات عالمية وتحقيق حلم المصريين بالفوز بميداليه أولمبية في لوس انجلوس 2028