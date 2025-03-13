شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 8 لاعبين اليوم أمام طلائع الجيش في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، 8 لاعبين أمام فريق طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: عماد حمدى ومحمد عمار وحاتم سكر للإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث أمام زد في الجولة الماضية، بالإضافة إلى محمد بيومى ومحمد عبد السميع ومحمد حسن وعبد الله السعيد وأحمد الشيخ للإصابة.

ويستعيد خدمات الثنائى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نصر في مباراة الطلائع، حيث تعافى الأول من الإصابة، فيما عاد الثانى من الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالمواجهات المباشرة قبل مواجهة الطلائع، وتعد مباراة الغد هي الـ45 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 44 لقاء، فاز الإسماعيلى في 17 مباراة، بينما حسم الطلائع 12 لقاء لصالحه، وحسم التعادل نتيجة 15 مواجهة، استطاع الإسماعيلى هز شباك الطلائع بـ70 هدفا، فيما تلقى 53 هدفا.

وحسم طلائع الجيش آخر مواجهة بين الفريق في الدور الأول بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، تقدم عماد حمدى للدراويش وتعادل جادون شيكا وأحرز رجب عمران هدف الفوز للطلائع.

ويدخل الإسماعيلى الدور الثانى "مرحلة الهبوط" من بطولة الدورى المصرى محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة.