شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرام ضد المصري.. تعثر بيراميدز في أول جولات الدورى الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

تعثر فريق بيراميدز أمام المصرى في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في ختام الجولة الأولى للمرحلة الثانية من بطولة الدورى المصرى، حيث انتهت المباراة بالتعادل سلبيا.

الاهرام ضد المصري

وتوقفت انتصارات بيراميدز أمام المصرى بعد 7 انتصارات متتالية فى مسابقة الدورى عقب التعادل بدون أهداف في لقاء الأمس، ليصل رصيده إلى 43 نقطة في صدارة المسابقة.

ترتيب الاهرام فى الدورى

ويتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدورى، برصيد 43 نقطة ، وبفارق 4 نقاط عن الاهلى أقرب منافسيه، رغم التعادل أمام المصرى في أولى الجولات.

موعد مباراة الاهرام المقبلة

يبدأ فريق بيراميدز، اليوم الخميس، الاستعداد لمباراته أمام إنبى يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بدون راحة عقب انتهاء مباراته أمام المصرى أمس.

مباريات الاهرام القادمة فى الدورى

ومن المقرر أن يلتقى بيراميدز مع فرق كل من الأهلى، حرس الحدود، فاركو، البنك الاهلى، الزمالك بتروجت، سيراميكا على الترتيب في المرحلة النهائية من بطولة الدورى

