شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يشيد بقرار الوقوف دقيقة حداد على "يوم الشهيد"ويؤكد:إرساء للوطنية و إعتراف بالتضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقرار الوقوف دقيقة حداد مع عزف "سلام الشهيد " احتفالًا بيوم الشهيد الموافق 9 من الشهر الجاري، وتخليدًا لذكرى أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

أكد حسام حسن في تصريحات صحفية أن هذه الأمور تأكيد على الوطنية و إرساء لها،و إعتراف من الجميع بالتضحيات التي قدمها أبطالنا البواسل من الجيش و الشرطة للوطن ، و رد جميل صغير لأسرهم بالوقوف دقيقة حداد طوال الشهر.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الوقوف دقيقة حداد مع عزف "سلام الشهيد" قبل انطلاق جميع مباريات الدوري المصري الممتاز خلال شهر مارس.

جاء قرار رابطة الأندية بالوقوف دقيقة حداد في كل مباريات الدوري خلال شهر مارس، احتفالًا بيوم الشهيد الموافق 9 من الشهر الجاري، وتخليدًا لذكرى أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وأوضحت الرابطة أنه تم تعميم القرار على كافة المراقبين لضمان تنفيذه في جميع المباريات، تأكيدًا على دور الرياضة في تعزيز القيم الوطنية وتقدير تضحيات الشهداء.