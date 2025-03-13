شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتقام مباراة الزمالك مع سموحة في التاسعة والنصف من مساء السبت، بدلا من إقامتها غد الجمعة، حيث تم تأجيلها لمدة 24 ساعة، لتقام السبت.

تأهل الزمالك وسموحة لربع نهائى الكأس

وتأهيل الزمالك لربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على مودرن سبورت بدور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذى تأهل فيه سموحة على حساب زد بهدف دون رد.

بيسيرو يحذر لاعبى الزمالك من سموحة

حذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك لاعبى الأبيض من مفاجآت الكأس قبل مواجهة سموحة، حيث طالب لاعبى الفريق بضرورة التسجيل المبكر فى المباراة وحسمها من البداية حتى لا يتكرر سيناريو لقاء مودرن سبورت الذى امتد إلى الأشواط الإضافية وكلفهم بذل مجهود بدنى كبير وتسبب فى إرهاقهم.