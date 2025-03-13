شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل فترة توقف الدوري في تجديد عقود نجومه والان مع تفاصيل الخبر

يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف الدوري خلال معسكر شهر مارس الجاري لخوض منتخب مصر مباراتيه أمام إثيوبيا وسيراليون، في فتح ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأحمر الذين قاربت عقودهم على الانتهاء ومنهم من ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولو الأهلي في تجديد عقود أكثر من لاعب مثل محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وينتهي تعاقد كلا من الشناوي وربيعة وياسر وحمزة بنهاية الموسم الجاري صيف 2025، فيما ينتهي عقد شوبير وكوكا بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وأغلقت إدارة الكرة بالأهلي فكرة مناقشة ملف تجديد عقد عمرو السولية وعلي معلول وأكرم توفيق، بسبب تقدم الثنائي الأول في السن بخلاف اتفاق الثالث مع نادي الشمال القطري.

اجتماعات مكثفة في الأهلي لحسم أزمة مباراة القمة

ويواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم المُستمرة من أجل بحث تداعيات أزمة مباراة القمة التي كان مُقرراً إقامتها مساء أمس الأول ، الثلاثاء، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لبطولة الدوري ولم يحضرها الأهلي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي الذي صدر صباح اليوم ذاته بعدم خوض مباراة القمة إلا بطاقم تحكيم أجنبي.

ويواصل مجلس إدارة الأهلي إتصالاته ومفاوضاته مع الجهات المختلفة بعدما رحّب النادي بتأجيل القمة وإقامتها في أي وقت بشرط إسنادها إلى طاقم تحكيم أجنبي خاصة وإن رابطة الأندية المحترفة أخطرت إتحاد الكرة المصري كتابياً بضرورة إقامة مباراتي الأهلي مع الزمالك والأهلي مع بيراميدز وكذلك لقاء الزمالك مع بيراميدز بطاقم تحكيم أجنبي وهو ما وافق عليه إتحاد الكرة قبل أن يتراجع ويُسند قمة الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني لذا لم يذهب الأهلي لإستاد القاهرة فأطلق الحكم صافرته بعد مرور 20 دقيقة من بداية اللقاء مُعلناً النهاية.