شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي أستراليا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، محمد زكريا، كريم عبد الجواد، وأمينة عرفي إلى الدور ربع النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش، والتى تستمر حتى السادس عشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز محمد زكريا على إيان يو انجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 8-11, 11-5, 11-9, 6-2 ret.

فوز أمينة عرفي على هنا معتز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-7, 11-5.

فوز كريم عبد الجواد على إيكار بجاريس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-3.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام أيفا أزمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12, 7-11, 11-9, 12-10.

وشهد جدول المنافسات مشاركة 10 لاعبين من مصر، بواقع 4 في منافسات الرجال وهم: يحيى النوساني، محمد زكريا، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور هيكل، هنا معتز، سلمى هاني، روان العربي، أمينة عرفي، وفيروز أبو الخير.