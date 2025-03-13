شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. الأهلي يمطر شباك الجونة بـ 13 هدفاً فى مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً للنادي الأهلي، والذي سجل 13 هدفاً في شباك فريق الجونة خلال مباراة واحدة.

فى 13 أغسطس 2015، حقق الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أكبر فوز فى تاريخ الكرة المصرية على حساب الجونة بدور الـ 16 لكأس مصر حينما فاز على الفريق الساحلى بثلاثة عشر هدفاً دون رد، الجونة واجه المارد الأحمر بخليط من ناشئى الفريق اعتراضاً على هبوطهم للقسم الثانى بمسابقة الدورى، سجل الغانى جون أنطوى سوبر هاتريك فى الدقائق "18، 27، 79"، و"82" من ضربة جزاء، وعبد الله السعيد هدفين فى الدقيقة "9، 10" والثانى من ضربة جزاء، وأضاف هدفا كل من رمضان صبحى "ق49"، أحمد فتحى "ق51"، الجابونى ماليك إيفونا "ق55"، محمد ناجى جدو "ق60"، حسين السيد "66"، وحسام غالى "86" وكان الأهلى قد تقدم فى الدقيقة الثالثة بهدف ذاتى سجله شمس الدين سعيد فى مرماه.

ويعد فوز الأهلى 13-0 هو الأكبر فى تاريخ مباريات كأس مصر، وكان فوز الزمالك 9-0 على حساب بنى سويف وفوز نادى الأوليمبى على حساب تاج الملكى 11-0 هو الأكبر فى كأس مصر، ليكسر الأهلى رقم الأوليمبى ويحقق أعلى نتيجة فى تاريخ كأس مصر.

كما تعد النتيجة هى الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية بالكامل بعد تخطى فوز المصرى على تليفونات بنى سويف 11-0.

وكانت مباراة الجونة أول لقاء رسمى للجابونى ماليك إيفونا مهاجم الأهلى السابق ونجح فى تسجيل أول هدف له بقميص المارد الأحمر.