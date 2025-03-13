شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش في حتام الجولة الأولى مرحلة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط في دورى nile، بمواجهة طلائع الجيش ضد الإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة في أول لقاء لتامر مصطفى في القيادة الفنية للدراويش.

موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش

يلتقى فريق الإسماعيلى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، مع طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش

تنقل مباراة الإسماعيلى ضد طلائع الجيش على قناة أون تايم الناقل الحصرى لبطولة الدورى المصرى، في وجود أستوديو تحليلى يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية القدامى.

يدخل الإسماعيلى الدور الثانى "مرحلة الهبوط" من بطولة الدورى المصرى محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة.

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالمواجهات المباشرة قبل مواجهة الطلائع، وتعد مباراة الغد هي الـ45 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 44 لقاء، فاز الإسماعيلى في 17 مباراة، بينما حسم الطلائع 12 لقاء لصالحه، وحسم التعادل نتيجة 15 مواجهة، استطاع الإسماعيلى هز شباك الطلائع بـ70 هدفا، فيما تلقى 53 هدفا.

وحسم طلائع الجيش آخر مواجهة بين الفريق في الدور الأول بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، تقدم عماد حمدى للدراويش وتعادل جادون شيكا وأحرز رجب عمران هدف الفوز للطلائع.