شكرا لقرائتكم خبر عن فى غياب كولر والدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته السبت تحت قيادة سامي قمصان والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية السبت المقبل على ملعب مختار التتش، تحضيرا للمرحلة القادمة من المنافسات، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء الماضي.

ورفض الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك بسبب اسناد المباراة إلى طاقم حكام مصري رغم طلبه تنفيذ قرار رابطة الأندية المصرية بإسناد المباراة إلى طاقم حكام أجانب.

ويقود سامي قمصان تدريبات الأهلي بدءا من السبت المقبل في غياب مارسيل كولر المدير الفني الذي حصل على راحة حتى يوم 20 مارس الجاري، وكذلك اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى المنتخبات الوطنية.

وقرر مسئولو الأهلي رفع المقابل المالي المُقدم لـ محمد الشناوي حارس وقائد الفريق من 25 إلى 35 مليون جنيه في الموسم الواحد لاقناعه بتجديد عقده مع النادي وإغلاق ملف الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ، ويأتي ذلك بسبب الخلاف الذي شهدته عمليه التفاوض بين الأهلي والحارس الدولي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع حالياً لأي نادً دون الرجوع للأهلي

وقال مصدر في الأهلي أن الإدارة الحمراء ترغب في بقاء الشناوي تقديراً لإمكانياته الفنية العالية وخبراته التي يحتاجها الفريق بجانب دوره الهام في غرفة خلع ملابس الفريق كقائد قادر على "لم شمل" لاعبي الفريق .

وشدد المصدر على أن الشناوي يمتلك عرضاً سعودياً بمقابل مالي كبير يصل إلى مليوني و500 ألف دولار أي ما يوازي 130 مليون جنيه سنوياً ، موضحاً أن إدارة النادي ترغب في تجديد عقد الحارس بـ35 مليون جنيه سنوياً على أن تتحمّل خزينة النادي 25 مليون جنيه فيما سيحصل الشناوي على باقي المبلغ من الإعلانات عن طريق النادي .