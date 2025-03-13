شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل ودية منتخب مصر أمام ألمانيا استعدادًا لمونديال اليد للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون سبورت 2 المواجهة الودية التي تجمع بين منتخب مصر للشباب لكرة اليد ونظيره الألماني، في إطار الاستعدادات لخوض بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عامًا 2025، والمقرر إقامتها في بولندا خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو المقبل.

وتُقام المباراة الودية الأولى اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تُلعب المواجهة الثانية يوم السبت المقبل، وذلك على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

ويخوض منتخب مصر للشباب منافسات بطولة العالم المقبلة ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا، البحرين، والسعودية، في إطار السعي نحو تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على اللقب.

وتأتي تغطية المباراة في إطار جهود قنوات أون سبورت، تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة، لنقل جميع المباريات المحلية والقارية والدولية الخاصة بالمنتخبات والاتحادات المختلفة، بهدف تقديم محتوى رياضي مميز للمشاهدين في مصر والوطن العربي.