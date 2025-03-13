دوري أن بي ايه: غلجيوس-ألكسندر يقود ثاندر إلى الـ"بلاي أوف" بإسقاط سلتيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قاد النجم الكندي لأوكلاهوما سيتي ثاندر، شاي غلجيوس ألكسندر فريقه إلى الـ"بلاي أوف" بإسقاط مضيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب 118 112 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وبفضل نقاط صانع الألعاب الكندي الـ34، حجز أوكلاهوما مقعده في الأدوار الإقصائية بعد الفوز في مواجهة قد تكون بمثابة "بروفا" لنهائي الدوري.

وواصل غلجيوس ألكسندر تعزيز مكانته كأحد أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم، بعدما قدم أداء رائعا أسكت به جماهير ملعب "تي دي غاردن" في بوسطن ضمن مباراة حُسمت في الربع الأخير.

سجل الكندي 11 من 20 محاولة محرزا 34 نقطة بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة و5 متابعات، كما نجح في تسجيل 10 من أصل 11 رمية حرة.

ورفع هذا الفوز رصيد أوكلاهوما سيتي إلى 54 انتصارا مقابل 12 خسارة، ليضمن الفريق رسميا تأهله إلى الـ"بلاي أوف" الشهر المقبل.

وعلى الرغم من خبرة سلتيكس الكبيرة، أظهر الضيوف الذين يملكون فريقا هو الأصغر بمعدل الأعمار في الدوري، نضجا ملحوظا في المواجهة.

وحسم أوكلاهوما الانتصار في الدقائق الأخيرة من الربع الأخير، حيث وسّع الفارق إلى 11 نقطة قبل دقيقتين من النهاية، بعدما سجّل كايسون والاس ثلاثية رائعة من مسافة 24 قدما.

وأكد غلجيوس ألكسندر أن دفاع الفريق كان مفتاح الفوز على الرغم من المحاولات الهجومية المكثفة من بوسطن الذي حاول لاعبوه تسجيل 63 ثلاثية في المباراة.

قال نجم أوكلاهوما في حديثه مع شبكة "اي اس بي ان": "تمكنا من إيقاف الهجوم وهذا كان السمة المميزة لنا في الفترة الأخيرة. عندما تلعب أمام فريق قوي يضم لاعبين مميزين في اللحظات الحاسمة، عليك إيجاد طريقة للفوز ونحن فعلنا ذلك الليلة ومنحنا أنفسنا فرصة لتحقيق الانتصار".

وعلى الرغم من تألق الكندي تهديفيا، لفت الشاب شيت هولمغرين الأنظار أيضا بعدما قدّم أداء مميزا محققا "دابل دابل" بتسجيل 23 نقطة إلى جانب 15 متابعة.